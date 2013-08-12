WIG Ukraine закончил неделю ростом

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine поднялся на прошлой неделе на 0,88%, закрывшись почти на максимальных значениях последних пяти сессий на уровне 586,47 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индекс компаний из стран Центральной и Восточной Европы WIG-CEE, в который входят также компании из Украины, потерял на прошлой неделе почти 3%.

"Голубые фишки" прибавили 0,5% на фоне 1,66% плюса индекса широкого рынка WIG.

Среди входящих в украинский индекс 11 компаний ростом прошлую неделю закончили шесть из них, а лидером роста оказались бумаги объявившей о достижении соглашения с держателями еврооблигаций, компании Agroton: ее акции подорожали почти на 30%.

В тройку лидеров роста вошли также акции угледобывающей Sadovaya Group (11,76%) и еще одной сельскохозяйственной компании из Украины - KSG-Agro (9,2%).

Больше всего на прошлой неделе подешевели бумаги угледобывающей Сoal Energy (-10,79%), производителя сыров Milkiland (-4,86%) и Kernel (-1,32%).

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine, который практически непрерывно растет с конца июня, закончил первую неделю августа 1,4% плюсом на фоне почти 5% роста "голубых фишек"

В июле недельный рост украинского индекса составлял от 1,3% до почти 4%.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

За первую половину текущего года украинский потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

В апреле текущего года индекс достиг своего исторического минимума на уровне 486,76 пункта.