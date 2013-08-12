Украинская биржа приостановила на час торги акциями «Укртелекома» из-за обвала котировок

Украинская биржа приостановила на час с 15.27 до 16.26 торги акциями «Укртелекома» в связи с падением акций на 22%, сообщила УНИАН представитель Украинской биржи.

Уже к 16.45 падение акций «Укртелекома» смягчилось и составило 9,23%, а к концу дня просадка акций сократилась до -4,9%. При этом, не смотря на падение акций «Укртелекома», индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 августа, вырос на 0,34% - до 886,69 пунктов.

«По «Укртелекому» приостановка есть, согласно правилам торговли, произошло отклонение бумаг во втором уровне листинга. По нашим правилам мы должны приостановить торги на час, после чего бумага будет снова торговаться. Приостановка была в 15.27, а в 16.26 она будет снята», - сообщила представитель Украинской биржи.

«Это была просто техническая приостановка (кто-то продал большой объем, и стоимость бумаг стремительно упала)», - сообщили УНИАН трейдеры одной из крупнейших инвестиционных компаний.

Руководитель отдела биржевых операций ИФК «АРТ Капитал» Владимир Волков сообщил, что на акции «Укртелекома» на сегодняшний день нет спроса, потому любое их движение может вызвать обвал.

«В акциях «Укртелекома», как и на всем украинском фондовом рынке, сейчас не наблюдается спроса. В такой ситуации любое движение на продажу акций может вызвать сильный обвал. Именно такая ситуация и случилась сегодня. Рынок быстро восстановился к своим равновесным уровням, фиксируя практически нулевую динамику ближе к концу сессии. Каких-либо важных новостей, которые бы могли настолько негативно повлиять на цену акций «Укртелекома», не наблюдалось», - сообщил Волков.

Руководитель аналитического отдела ИК «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко считает, что приостановка торгов акциями «Укртелекома» связана с их низкой ликвидностью.

«Столь существенную просадку можно объяснить низкой ликвидностью акций «Укртелекома». Объем продаж в 36 тыс. грн смог обвалить курс более чем на 20%. Биржа на 1 час приостановила торги. С возобновлением торгов наблюдаются покупки, цена вернулась к уровню начала дня», - сообщал Тарасенко.

Как сообщал УНИАН, финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова сообщила о приобретение у корпорации «ЕSU» 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком». Вместе с тем, сделка окончательно не закрыта, поскольку требует ряда разрешений. В частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен к сентябрю обнародовать выводы по приобретению пакета акций.

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