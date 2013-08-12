Индекс Украинской биржи 12 августа повысился на 0,34%, ПФТС - на 0,06%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 августа, повысился на 0,34% – до 886,69 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 8,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 6,1 млн грн, на срочном рынке – 2,1 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сич" (+0,65%), а лидерами понижения - ценные бумаги "Укрнафты" (-0,35%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,06% – до 314,43 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 451,3 млн грн.