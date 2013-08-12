Минфин ищет советника по продаже «Укргазбанка» и банка «Киев»

Министерство финансов Украины 12 августа 2013 года объявило о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков.

Как сообщается на официальном сайте Минфина, соответствующая информация опубликована на официальном портале «Государственные закупки» и в информационном бюллетене «Вестник государственных закупок» №63 (806).

По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале «Укргазбанка» и банка «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн, соответственно.

Как сообщает Минфин, согласно требованиям действующего законодательства советником по продаже может выступить инвестиционный банк, международная юридическая компания или их объединение, отвечающие таким критериям: наличие 20-летнего опыта консультирования правительств государств по этому направлению, в том числе не менее 5 лет — в государствах Центральной и Восточной Европы и других государствах с переходной экономикой; наличие представительств в Украине и не менее чем в шести государствах Европейского Союза; отсутствие кредиторских требований к банкам; отсутствие обязательств по консультированию банков перед связанными с ними лицами, кредиторами и/или должниками в течение последних двух лет; отсутствие обязательств перед третьими лицами по услугам покупки в их пользу и за их счет пакетов акций в банках Украины.

Также сообщается, что закупка услуг советника осуществляется в рамках реализации Национального плана действий на 2013 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство».

Как сообщал УНИАН, в июле текущего года председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов заявил, что продажа банка до 2015 года маловероятна. По его словам, в результате обсуждения вопроса продажи с представителем акционера есть требование в текущем году решить вопрос по рекапитализированным банкам, но речь идет не о продаже, а о том, чтобы организовать продажу и привлечь консультанта.

В то же время Президент Украины Виктор Янукович в Национальном плане действий на 2013 год поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием. Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года.

Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков. По результатам докапитализации при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

Банк «Киев» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. Банк докапитализирован при участии государства в 2009 году, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,96% акций банка.