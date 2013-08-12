Неопределенность с «Укртелекомом» создает почву для спекуляций на бирже - эксперт

Неопределенность с продажей «Укртелекома» создает почву для спекулятивных сделок на бирже и, при низкой ликвидности, повышенную волатильность.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «примечательным событием на Украинской бирже в понедельник, 12 августа, стала приостановка торгов акциями «Укртелекома», терявшими по ходу торгов более чем 20%. Впрочем, к вечеру бумаги предприятия отыграли большую часть потерь».

Аналитик напомнил, что в настоящее время сделка по приобретению акций оператора со стороны СКМ не закрыта.

Как сообщил Кушнарев, украинский фондовый рынок начал новую торговую неделю без четко выраженной динамики. День был скуден на макроэкономические новости, внутренние ориентиры для игры в какую-либо сторону отсутствовали, поэтому трейдеры на отечественном рынке вели себя крайне вяло.

Аналитик объяснил, что «в разгаре – сезон отпусков, деловая активность находится на минимальном уровне. В этих условиях недостаток ликвидности ощущается особенно остро. Рынок уже несколько месяцев движется в диапазоне 850-900 пунктов, и для выхода из него у покупателей явно не хватает сил».

По информации Кушнарева, зарубежные биржи в понедельник торговались в переменчивом русле. Давление на глобальные индексы оказывали усилившиеся спекуляции на тему европейского долгового кризиса.

Аналитик отметил, что представители Бундесбанка, как стало известно из немецкой прессы, полагают, что до начала 2014 года Греции потребуется очередной транш финансовой помощи. В противном случае страна не избежит дефолта, что поставит под угрозу и без того шаткое единство европейского валютного блока.

Напомним, финансово-промышленная группа «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) украинского бизнесмена Рината Ахметова сообщила о приобретение у корпорации «ЕSU» 92,79% акций национального оператора связи «Укртелеком».

Вместе с тем, сделка окончательно не закрыта, поскольку требует ряда разрешений. В частности, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен к сентябрю обнародовать выводы по приобретению пакета акций.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 августа, повысился на 0,34% - до 886,69 пункта. Общий объем торгов составил 8,2 млн грн.

Индекс ПФТС вырос на 0,06% – до 314,43 пункта. Общий объем торгов составил 451,3 млн грн.