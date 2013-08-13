Кабмин предоставит «Укравтодору» госгарантии на 5 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственных гарантий в объеме 5 млрд грн с целью обеспечения обязательств по внутренним и внешним заимствованиям, осуществляемым Государственным агентством автомобильных дорог «Укравтодор».

Об этом говорится в постановлении правительства №479 от 3 июля, размещенном на правительственном портале.

Как отмечается в постановлении, госгарантии выделяются в рамках общего объема гарантий, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год».

При этом заимствования должны быть использованы для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе реализации проекта строительства мостового перехода через Днепр в Запорожье, а также для закупки техники и оборудования для дочерних предприятий Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины».

«Для предоставления государственных гарантий по заимствованиям «Укравтодор» подает Минфину и Минэкономразвития проекты кредитных договоров, сведения об осуществлении заимствований вместе с графиками погашения и обслуживания, бизнес-планы проектов», - говорится в постановлении правительства.

В свою очередь Министерство финансов на основании этих документов заключает с «Укравтодором» договор о погашении его задолженности перед государством за выполнение гарантийных обязательств.

«Такой договор предусматривает возмещение расходов государственного бюджета, связанных с выполнением гарантийных обязательств, оплату пени за каждый просроченный день возмещения расходов, предоставление Минфину права на договорное списание банками средств со счетов «Укравтодора» в пользу Минфина, предоставление Минфину информации для оценки способности «Укравтодора» выполнять свои обязательства по заимствованиям», - отмечается в постановлении.

Кроме того, необходимо будет согласовывать с Минфином проекты по строительству и ремонту дорог в случае недостатка средств для внесения очередного платежа или выявления просроченной задолженности по кредитам, предоставленным под госгарантии.

Выбор кредиторов и юридических консультантов осуществляется в установленном законодательством порядке.

Министр финансов уполномочен подписывать документы по предоставлению государственных гарантий по обязательствам.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. Министерство инфраструктуры заявляло о том, что “Укравтодор” получит возможность осуществления заимствований путем выпуска облигаций на следующих условиях: их общая номинальная стоимость должна составлять 5 млрд грн, срок погашения - 7 лет, а процентная ставка - 14,3% годовых.

Вместе с тем, Закон Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» предусматривает финансирование "Укравтодора" в размере 23,9 млрд грн, из них 15,565 млрд грн - на дорожные работы, 8,4 млрд грн - на погашение кредитной задолженности.

Источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», объем государственных гарантий составляет 50 млрд грн