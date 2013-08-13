Кабмин определил условия выпуска облигаций «Укравтодора»

Кабинет министров Украины определил условия размещения процентных облигаций Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодора») объемом 5 млрд грн под государственные гарантии, которые будут выпущены тремя сериями с разной ставкой процентного дохода и разным сроком обращения.

Об этом говорится в постановлении правительства №519 от 11 июля, размещенном на правительственном портале.

Номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. грн. Процентная ставка по облигациям и срок их обращения будут варьироваться следующим образом.

Эмитент выпустит годовые облигации серии Н на сумму 1,55 млрд грн при ставке 8% годовых. Трехлетние облигации серии І будут выпущены на 2,5 млрд грн под 9,5% годовых, а пятилетние облигации серии J будут выпущены на 950 млн грн под 14,25%.

В прошлом месяце Кабмин разрешил выделить государственные гарантии в объеме 5 млрд грн для обеспечения внутренних и внешних обязательств «Укравтодора». Госгарантии выделены в рамках общего объема гарантий, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», в размере 50 млрд грн.

По решению правительства, заимствования «Укравтодора» должны быть использованы для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе для реализации проекта строительства мостового перехода через Днепр в Запорожье, а также для закупки техники и оборудования.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Кроме того, в текущем году предусмотрено бюджетное финансирование погашения бюджетной задолженности «Укравтодора» в размере 8,4 млрд грн. Вместе с тем, общая задолженность агентства по состоянию на начало года составляла порядка 28 млрд грн.

Несколько недель назад «Укравтодор» осуществил еще один выпуск облигации серии «С» на сумму 2 млрд грн.

Общая протяженность дорог Украины составляет порядка 170 тыс. км. Специалисты дорожной отрасли утверждают, что ежегодно в Украине необходимо ремонтировать не менее 15 тыс. км дорог, что потребует не менее 40 млрд грн в год. Стоимость строительства одного километра автомобильной дороги I категории (две полосы движения автомобилей в каждом направлении с разделительной полосой), по данным официального сайта «Укравтодора», составляет 40–50 млн грн в зависимости от рельефа местности и уровня обустройства дороги.

С 1 января 2014 года 117 тыс. км дорог общего пользования перейдут в сферу управления Совета министров АР Крым и облгосадминистраций.