Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 229 млн грн и 21 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 13 августа, привлекло в государственный бюджет 228,981 млн грн и 21,048 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек в госбюджет 109,831 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение двухмесячных облигаций с доходностью 7,75%; 109,043 млн грн в результате удовлетворения обеих поданных заявок на приобретение 5-летних гособлигаций с доходностью 14,25%; 10,107 млн грн в результате удовлетворения единственной поданной заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек в госбюджет 11,046 млн долл., удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций по ставке доходности 8,25% годовых, а также 10,002 млн долл., удовлетворив единственную поданную заявку на приобретение 3-летних бумаг по ставке доходности 8,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 397,220 млн грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на ОВГЗ-аукционе 6 августа привлек в госбюджет 500 млн грн и 13,529 млн долл. В августе Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 20 и 27 августа.

По состоянию на 12 августа 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составлял 234,509 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 135,340 млрд грн, в собственности банков - 84,602 млрд грн, нерезидентов - 4,961 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 12 августа, с начала года в госбюджет поступило 87,710 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 40,841 млрд грн, на обслуживание госдолга — 17,622 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).