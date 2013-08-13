Украинский фондовый рынок во вторник снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 13 августа, понизился на 0,38% – до 884,38 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 8,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 7,1 млн грн, на срочном рынке – 1,4 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Мотор Сич" (-0,97%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 1% – до 311,29 пунктов. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,34 млн грн.