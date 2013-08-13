АУФТ планирует стать саморегулируемой организацией по депозитарной деятельности

Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ), являющаяся саморегулируемой организацией (СРО) профессиональных участников фондового рынка, подала в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) пакет документов для получения статуса СРО по депозитарной деятельности. Об этом ассоциация сообщила в пресс-релизе, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, данная инициатива была одобрена большинством членов ассоциации в рамках ежегодного собрания 2 августа 2013 года.

Также сообщается, что желание профессиональных участников рынка иметь в одной профессиональной ассоциации функции двух профильных СРО показали опросы, проведенные АУФТ среди своих членов. Такая возможность появилась после вступления в силу изменений к Закону Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" (редакция Закона Украины от 04.07.2012 г. № 5042-VI) в начале этого года. Решение о присвоении статуса СРО и выдаче свидетельства НКЦБФР принимает в течение 30 рабочих дней с даты получения заявления и необходимых документов. Перечень требований для получения данного статуса включает требования к Уставу, внутренним документам, руководящему составу СРО, офисному помещению, охране, материальной и технической базе, а также требование объединять более 75% профучастников фондового рынка по данному виду деятельности.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинские фондовые торговцы» создана в марте 2009 года путем объединения трех саморегулирующихся организаций и является одним из крупнейших объединений профессиональных участников фондового рынка (свидетельство НКЦБФР о статусе СРО №3 от 22 мая 2012 года). В настоящее время членами АУФТ являются 688 профессиональных торговцев ценными бумагами.