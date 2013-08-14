Продажа «Укргазбанка» - вопрос политический, считает глава правления

Продажа докапитализированного при участии государства «Укргазбанка» - это более политический вопрос, чем экономический.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов на встрече в Киеве.

По словам Мамедова, перед продажей нужно сделать публичное размещение и проанализировать рынок, что может быть сделано после выбора консультанта. «Это больше политический вопрос, чем экономический. Примут решение продавать, значит, мы сделаем нормальные продукты и продадим нормальный банк. Скажут развивать дальше – будем развивать дальше», - сказал банкир. По его словам, в банк обращались потенциальные покупатели – украинский инвестор и иностранный.

По мнению банкира, на сегодня мультипликатор (отношение выручки от продажи к капиталу банка) будет абсолютно невыгодным для акционера. «Тут есть важный эмоциональный момент – если банк живет продажей, то у него не будет результата. Он оптимизирует какие-то другие процессы, начинает завоевывать долю рынка, не взвешивая эффективность этих процессов. Поэтому наша задача – увеличивать прибыль. А там и акционер скажет: «такая корова нужна самому». Но процесс пошел, консультант будет», - добавил Мамедов.

В отношении банка «Киев» Мамедов сказал, что сейчас вопрос решается, но его продажа, по субъективным причинам, маловероятна.

«Что касается передачи его активов «Укргазбанку», то мы проанализировали эту ситуацию и дали свои рекомендации», - пояснил банкир. По его словам, «Укргазбанк» готов принять активы банка «Киев», но на определенных условиях, которые будут способствовать развитию банка. «Мы проанализировали некоторые точки продажи. Проблема в том, что их отделения очень большие, и эффективность таких точек в настоящее время окупить на банковском рынке невозможно. Продавать тоже не выгодно, с учетом состояния рынка недвижимости. С точки зрения дополнительных благ, наработок и программных продуктов, мы тоже не ощутили для себя большого плюса», - добавил Мамедов.

Как сообщал УНИАН, Минфин 12 августа объявил о проведении процедуры закупки услуг советника по продаже пакетов акций докапитализированных при участии государства банков. По информации министерства, на 1 июля текущего года государство в лице Минфина владеет акциями в капитале банков «Укргазбанк» и «Киев» на сумму 10 млрд грн и 3,57 млрд грн соответственно.

В июле текущего года председатель правления национализированного «Укргазбанка» Сергей Мамедов заявил, что продажа банка до 2015 года маловероятна, поскольку продавать прибыльный банк себе в убыток не логично, а желающих купить банк с прибылью или по цене уставного капитала пока нет по причине его высокой стоимости.

Президент Украины Виктор Янукович поручил Министерству финансов и премьер-министру Украины Николаю Азарову принять меры для выхода государства из капитала банков, капитализированных с его участием, в Национальном плане действий на 2013 год.

В октябре прошлого года Минфин проинформировал, что не видит оснований для ликвидации банка «Киев», а ранее - в сентябре - Сергей Арбузов, в то время возглавлявший правление Национального банка Украины заявлял, что рабочие активы банка «Киев» будут присоединены к «Укргазбанку», нерабочие — будут переданы в «Родовид Банк».

Минфин объявил тендер по отбору компании-консультанта в вопросе приватизации «Укргазбанка» и банка «Киев» в конце июля 2012 года, однако по информации министерства, обращения относительно покупки пакетов акций банков не поступали. По итогам этого тендера свои услуги в качестве консультанта в данном вопросе предложила только компания Deloitte, и поскольку это предложение было единственным, проведенный Минфином тендер был признан недействительным.