Акции «АвтоВАЗа» на Московской бирже растут без видимых причин

Акции «АвтоВАЗа» в первые минуты торгов на Московской бирже 14 августа подорожали на 10,3 процента, но затем немного опустились и стали стоить на 6 процентов больше, чем днем ранее.

К 10:30 по московскому времени одна акция «АвтоВАЗа» стоит 11,25 рубля. Еще в начале недели трейдеры оценивали ее приблизительно в 9,5 рубля, сообщает Lenta.ru.

Ценные бумаги «АвтоВАЗа» начали расти в цене 13 августа на нейтральном фоне — никаких сообщений о своей деятельности сама компания не выпускала. Тем не менее, по ходу торгов акции дорожали на 17 процентов, а закончили торги на отметке +12 процентов. Пик роста пришелся на середину торговой сессии, тогда же на порядок увеличился объем торгов по ценной бумаге.

Кто именно скупает акции и почему, пока неизвестно. Газета «Ведомости» сегодня писала со ссылкой на опрос трейдеров, что ценные бумаги могли подорожать в связи с распространением какой-либо инсайдерской информации, однако какой именно, изданию выяснить не удалось.

Регуляторы рынка на ситуацию с акциями пока не отреагировали. Ранее Федеральная служба по финансовым рынкам (будет упразднена с 1 сентября; ее функции перейдут ЦБ) уже признавала факт манипуляции стоимостью акций «АвтоВАЗа» — это произошло в июне 2013 года, через полгода после того, как ценные бумаги компании значительно подорожали на фоне размещения в ряде СМИ ложных рекламных объявлений об обратном выкупе акций, якобы организованном «АвтоВАЗом».