Индекс Украинской биржи 14 августа повысился, индекс ПФТС понизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 августа, повысился на 0,56% – до 889,36 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 15,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,5 млн грн, на срочном рынке – 1,4 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "МК Азовсталь" (-0,16%), а лидерами повышения - акции «Донбассэнерго» (+1,75%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,44% – до 309,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1,3 млн грн.