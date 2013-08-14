С приближением заседания Федрезерва США растет нервозность на рынках акций - эксперт

С приближением заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США растет нервозность на рынках акций.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он подчеркнул, что «тема возможного сворачивания программы количественного смягчения Федрезервом по-прежнему находится в поле зрения инвесторов».

Как отметил Кушнарев, торги на отечественном фондовом рынке в среду, 14 августа, проходили с преобладанием роста. Драйверами роста на Украинской бирже стали акции энергетиков, закрепившиеся в ценовых лидерах среди представителей индексной корзины. За день бумаги «Донбассэнерго» подорожали на 1,75%, «Центрэнерго» – на 1,09%. Потери в первом эшелоне понесли акции «Азовстали» (-0,16%) и Енакиевского метзавода (-0,14%).

По информации аналитика, «на зарубежных площадках в среду наблюдалась достаточно волатильная динамика. На биржах Старого Света сильнее выглядели позиции покупателей».

Кушнарев полагает, что позитивное влияние на европейские биржевые котировки оказала публикация данных с британского рынка труда. Число британцев, обратившихся за пособием по безработице, в июле сократилось на 29,2 тыс., при ожиданиях более умеренного снижения показателя – на 15 тыс.

Аналитик добавил, что лучше прогнозов оказались данные по европейскому ВВП: во 2-м квартале главный макроэкономический индикатор вырос на 0,3% против ожидавшихся 0,2%. Номинально это означает, что экономика еврозоны вышла из затяжной рецессии, продолжавшейся 1,5 года.

По словам Кушнарева, «на американском рынке акций с начала сессии в среду возобладала нисходящая динамика. Высокие текущие уровни индикаторов при отсутствии внутренних факторов для роста создали условия для коррекции».

Аналитик считает, что в четверг основное внимание участников торгов будет приковано к данным по промышленному производству в США. Рынки ожидают роста показателя на 0,3%, однако на фоне сокращения длительности рабочей недели вполне вероятно, что цифры будут несколько ниже прогнозов.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 14 августа, повысился на 0,56% – до 889,36 пункта. Общий объем торгов составил 15,9 млн грн.

Индекс ПФТС понизился на 0,44% – до 309,93 пункта. Общий объем торгов составил 1,3 млн грн.