На Египетской фондовой бирже отменены торги

Торговая сессия Египетской фондовой биржи (ЕФБ) сегодня не состоится. Соответствующее решение приняло руководство ЕФБ, сообщили деловые круги в Лондоне, передает ИТАР-ТАСС.

"Египетская фондовая биржа не откроется в четверг", - отметил совет управляющих биржи.

По распоряжению Центрального банка Египта, национальные банки и их отделения, расположенные в районах, где сейчас введено чрезвычайное положение, сегодня будут закрыты.

Как сообщал УНИАН, в Египте ввели чрезвычайное положение на всей территории страны на один месяц.

Объявление чрезвычайного положения последовало после ожесточенных столкновений, которые происходят с сегодняшнего утра между армией и сторонниками экс-президента Мохаммеда Мурси.

Кабинет министров Египта издал указ о введении во всех провинциях страны комендантского часа, который будет действовать с 19.00 и до 6 утра.