«Укравтодор» с 16 августа начнет размещение годичных облигаций на 1,55 млрд грн

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») планирует с 16 августа начать размещение годичных облигаций серии «H» в объеме 1,55 млрд грн под 8% годовых из общего объема бумаг в 5 млрд грн, запланированных к выпуску под государственные гарантии.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, с 27 августа 2013 года «Укравтодор» начнет размещение трехлетних облигаций серии «І» на 2,5 млрд грн под 9,5% годовых, а с 20 сентября – пятилетние облигации серии «J» на 950 млн грн под 14,25% годовых.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил выпуск бумаг и определил порядок предоставления государственных гарантий, выделяемых в рамках общего объема гарантий, установленного Законом Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», в размере 50 млрд грн. Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, должны быть направлены для финансирования объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования, в том числе для реализации проекта строительства мостового перехода через Днепр в Запорожье, а также для закупки техники и оборудования.

Несколько недель назад «Укравтодор» осуществил еще один выпуск облигации серии «С» на сумму 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону Украины «О Государственном бюджете на 2013 год», источниками бюджетного финансирования дорожной отрасли в Украине являются акцизный налог с нефтепродуктов и транспортных средств, ввозная пошлина на нефтепродукты, транспортные средства и шины к ним, а также плата за проезд автомобильными дорогами транспортных средств и других машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные. Общий объем поступления средств из указанных источников в специальный фонд госбюджета для дорожного хозяйства в 2013 году запланирован в сумме 15,9 млрд грн, в то время как потребность составляет более 36 млрд грн.

Кроме того, в текущем году предусмотрено бюджетное финансирование погашения бюджетной задолженности «Укравтодора» в размере 8,4 млрд грн. Вместе с тем, общая задолженность агентства по состоянию на начало года составляла порядка 28 млрд грн.