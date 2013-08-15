Акции Apple впервые с января достигли 500 долларов

Стоимость акций Apple превысила 500 долларов за штуку впервые с 23 января, сообщает USA Today.

Акции компании выросли на 13,16 долл., что эквивалентно 2,7%, до 502,73 долл. в середине торгов среды.

Таким ростом компания обязана недавним вложениям в нее таких крупных инвесторов, как миллиардер Карл Айкан, который сказал, что ее возможности «недооценены». Инвесторы надеются, что Айкан воспользуется своим влиянием, чтобы убедить Apple выплачивать больше средств в качестве дивидендов.

Кроме того, в сентябре ожидается выход нового iPhone, что всегда повышает интерес инвесторов и стоимость акций компании.

Apple является самой дорогой компанией в мире, ее капитализация оценивается в 440 миллиардов долларов.