Фонд Сороса только за 2 квартал более чем вдвое увеличил свою долю в компании Apple

Фонд миллиардера Джорджа Сороса более чем вдвое увеличил свою долю в компании Apple за последний квартал, передает ПРАЙМ со ссылкой на документы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По данным на конец II квартала 2013 года, фонд Сороса владел 66,8 тысячи акций Apple. В отчете за I первый квартал говорилось, что у Сороса - около 27 акций компании. По данным на момент закрытия биржи в среду, 14 августа, стоимость одной акции Apple составляла 498,5 доллара. Таким образом, пакет Сороса оценивается в 33,3 миллиона долларов.

Фонд Сороса владеет акциями и других технологических компаний, в частности, Yahoo, Baidu, Google.

Ранее стало известно, что значительные вложения в Apple имеет миллиардер Карл Айкан. По его мнению, акции компании могу подорожать до 700 долларов, если она увеличит объем их выкупа.

В конце апреля российский миллиардер Алишер Усманов заявил о приобретении акций Apple примерно на 100 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, стоимость акций Apple 15 августа превысила 500 долларов за штуку впервые с 23 января.

Кроме того, в сентябре ожидается выход нового iPhone, что всегда повышает интерес инвесторов и стоимость акций компании.

Apple является самой дорогой компанией в мире, ее капитализация оценивается в 440 миллиардов долларов.