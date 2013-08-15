Украинский фондовый рынок в четверг снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 августа, понизился на 1,46% – до 876,37 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 21,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 16 млн грн, на срочном рынке – 5,4 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (-2,74%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,07% – до 309,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 335,7 млн грн.