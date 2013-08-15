Украинский рынок акций упал на фоне негативных сигналов из-за рубежа - эксперт

Украинский рынок акций в четверг, 15 августа, продемонстрировал нисходящую динамику на фоне негативных сигналов из-за рубежа.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, на мировых фондовых площадках сегодня прокатилась волна распродаж, что отчасти было обусловлено вышедшими данными по США. Так, число заявок на пособия по безработице неожиданно упало до минимума за 6 лет и составило 320 тыс., рост индекса потребительских цен ускорился в годовом исчислении и закрепился на отметке 2%. Таким образом, улучшение ситуации на рынке труда наряду с повышением инфляционных ожиданий является веским доводом в пользу сокращения Федрезервом программы QE3. "Очевидно, что ФРС готова пойти на данный шаг в текущем году, вопрос заключается в том, будет ли принято решение уже на сентябрьском заседании регулятора", - считает Лаврик.

Она добавила, что позже в США были опубликованы данные по промпроизводству, оказавшиеся хуже ожиданий. Так, показатель не потерпел видимых изменений за июль, хотя ожидалось повышение на 0,3%. "Производственный сектор США из месяца в месяц демонстрирует свою слабость, и не исключено, что после сворачивания мер стимулирования ситуация еще больше усугубится", - объяснила аналитик.

По мнению Лаврик, завтра в фокусе трейдеров будут данные по инфляции в еврозоне и блок данных по рынку недвижимости в Штатах. "Учитывая сегодняшнюю активную просадку фондовых индексов, завтра рынки могут найти поддержку", - прогнозирует она.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 15 августа, упал на 1,46% – до 876,37 пункта. Общий объем торгов составил 21,4 млн грн.

Индекс ПФТС понизился на 0,07% – до 309,73 пункта. Общий объем торгов составил 335,7 млн грн.