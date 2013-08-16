L'Oreal предложила приобрести китайскую Magic Holdings за 843 млн долл. наличными

Крупнейший производитель косметики в мире L'Oreal предложил приобрести китайскую фирму Magic Holdings International.

Компания L'Oreal готова заплатить 6,5 млрд гонконгских долларов (843 млн долл.) наличными за Magic Holdings, зарегистрированную на Гонконгской бирже. Акции фирмы выросли на 21% на фоне этой информации. Китайская фирма располагается в Гуанчжоу и знаменита своими масками для лица.

Подобное решение французской фирмы принято в рамках растущей тенденции, по которой международные корпорации стремятся воспользоваться преимуществами растущего рынка роскоши в Китае, передает «Газета.Ru».

Напомним, совладелицей компании L'Oreal (с 1957 года) является Лилиан Бетанкур, самая богатая женщина Европы. В 2010 году оказалась вовлеченной в крупный политический скандал, затронувший высшие круги Франции. На основании этого заключения в октябре суд передал состояние Бетанкур в управление ее дочери, а саму миллиардершу - под опеку одного из внуков. В феврале 2012 года Бетанкур вышла из совета директоров L'Oreal, ее место в руководстве компании занял ее внук Жан-Виктор Мейерс. Тем не менее, сделки от лица Бетанкур продолжали совершаться. Так, в августе 2012 года стало известно о продаже ею владений на Сейшельских островах, сумма сделки оценивалась в 60 миллионов долларов.

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