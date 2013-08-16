Franklin Templeton Investment Funds сократила долю в «Агротоне» до 4,8%

Компания Franklin Templeton Investment Funds (Люксембург) сократила долю в Agroton Public Limited (Кипр), холдинговой компании крупного украинского сельхозпроизводителя «Агротон», до 4,8% с 9,99%, говорится в сообщении «Агротона» на Варшавской фондовой бирже.

Таким образом, кипрская компания сократила количество принадлежащих ей акций до 1 млн. 041,131 тыс. с 2 млн 163,872 тыс. штук.

Акции компании после этой новости подешевели в начале сегодняшних торгов на Варшавской фондовой бирже на 5,98%, достигнув к 10:54 уровня в 2,36 злотого за штуку.

Как сообщал УНИАН, 16 июля «Агротон» сообщил, что предлагает держателям своих евроблигаций пересмотр условий и сроков выплаты купонов по ним в связи с нехваткой средств из-за блокирования депозитов в банке на Кипре и слабого операционного кэш-флоу.

В связи с этим компания предложила перенести выплату купона по облигациям, которую она должна была осуществить 14 июля текущего года, на 14 января 2014 года. Кроме того, «Агротон» предложил держателям ценных бумаг снизить процентную ставку по облигациям до 8% с 12,5%, под которые были выпущены облигации.

Также компания хотела изменить принятое соотношение долга (Leverage Ratio Exception) до 4 с 3 и увеличить лимит дополнительной задолженности до 20 млн долл. с 5 млн долл.

9 августа стало известно, что держатели облигаций «Агротона» на 50 млн долл. приняли предложение холдинга и согласились отстрочить их погашение на 5 лет и уменьшить процентную ставку до 8%.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

«Агротон» называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В 2012 году агрохолдинг «Агротон» получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка компании в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл. годом ранее.