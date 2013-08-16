Девелопер Arricano перенес проведение IPO

Компания Arricano Real Estate PLC, управляющая компания Arricano Group, намерена провести размещение своих акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи 20 сентября 2013 года, тогда как ранее IPO планировалось на 19 августа.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

При этом стоимость размещаемых акций осталась на озвученном ранее уровне – 2,33 долл./шт. Однако девелопер не уточнил количество выпускаемых акций и общую сумму средств, которые планируется привлечь.

Как сообщал УНИАН, в начале августа Arricano сообщил, что до размещения акций на бирже компании Retail Real Estate S.A. принадлежит 39,08% Arricano Real Estate PLC, тогда как после размещения доля составит 24,45%. Sigma Real Estate Limited владеет 5% акций (после IPO – 3,13%), Dragon-Ukrainian Properties & Development PLC – 16,67% (после размещения – 10,43%), Weather Empire Limited – 16,67% (10,43%), Rauno Teder – 11,29% (7,48%) и Jüri Põld – 11,29% (7,07%).

Позднее фонд инвестиций в украинскую недвижимость Dragon Ukrainian Properties and Development Plc сообщил, что владеет 20% Arricano. Фонд напрямую владеет 16,67% акций и опосредованно еще 3,33% через Weather Empire Limited.

При этом после размещения появится еще один акционер – Vunderbuilt S.A. с долей в 27,87%.

Конечным бенефициаром является Хиллар Тедер, которому до размещения принадлежит 44,08% акций, а после размещения он получит 55,45%, без учета его доли в компании через Weather Empire Limited.

Справка УНИАН. Arricano Group - инвестор и девелопер торгово-развлекательных центров на рынке недвижимости Украины. Компания ведет работу через дочерние компании - Astra Property и Western Investments с 2005 года, которые были объединены в 2010 году под брендом Arricano Group.

Arricano Group принадлежит люксембургской компании Retail Real Estate S.A. и украинской компании Dragon Ukrainian Properties and Development Plc. (DUPD), которая управляется инвестиционным банком Dragon Capital.

На сегодняшний день компания управляет 5 торговыми центрами в Киеве (ТРК «SKY MALL», ТРК «РайON»), Кривом Роге (ТРК «Солнечная Галерея»), Запорожье (ТРК «City Mall») и Симферополе (ТРК «Южная Галерея»), общая площадь которых составляет 163 тыс. кв. м.

На сегодняшний день в разработке у компании находится еще 4 проекта, детали работы над которыми она не сообщает.