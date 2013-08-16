Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили пятницу небольшим снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 16 августа, понизился на 0,18% – до 874,83 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 19,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,5 млн грн, на срочном рынке – 5 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского металлургического завода (-1,08%), а лидерами повышения - акции «Укрсоцбанка» (+0,39%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,69% – до 307,59 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 297,9 млн грн.