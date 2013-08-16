Украинский рынок акций закончил неделю на отрицательной территории - эксперт

Пятничная сессия на украинском фондовом рынке проходила преимущественно на отрицательной территории.

Так прокомментировал УНИАН результаты торгов 16 августа аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что наибольшее снижение в составе индексной корзины Украинской биржи в пятницу было зафиксировано в акциях Енакиевского МЗ (-1,08%). Хуже других выглядели акции Алчевского МК (-1,00%), «Укрнафты» (-0,96%), Авдеевского КХЗ (-0,54%). Рост в первом эшелоне продемонстрировали бумаги «Укрсоцбанка» (+0,39%) и представителей электроэнергетики.

По словам Кушнарева, «зарубежные индексы проводили торги 16 августа с переменчивой динамикой. Опубликованная накануне американская макростатистика укрепила участников торгов во мнении, что Федрезерв в ближайшем будущем приступит к сворачиванию программы количественного стимулирования. Сокращение числа безработных и рост инфляции в США создают почву для ужесточительных действий».

Аналитик добавил, что хуже ожиданий оказалась пятничная статистика из США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в августе упал до 80,0 пункта, в то время как прогнозировался рост показателя до 85,2 пункта. Число новых строительств в США в июле составило 896 тыс. в пересчете на годовой показатель против ожидавшихся 902 тыс. «Несмотря на слабые данные, в первые часы на американском рынке акций преобладали покупательские настроения», - отметил Кушнарев.

По его мнению, «статданные из европейского региона в пятницу носили нейтральный характер». Потребительские цены в еврозоне в июле снизились на 0,5%. Процент изменения совпал с рыночными прогнозами.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 16 августа, понизился на 0,18% – до 874,83 пункта. Общий объем торгов составил 19,5 млн грн.

Индекс ПФТС опустился на 0,69% – до 307,59 пункта. Общий объем торгов составил 297,9 млн грн.