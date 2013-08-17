Власти США одобрили продажу крупнейшего биржевого оператора

Американские финансовые регуляторы разрешили электронной бирже IntercontinentalExchange (ICE) приобрести крупнейшего оператора фондовых рынков (по капитализации обращающихся компаний) NYSE Euronext, сообщает lenta.ru со ссылкой на Associated Press.

Сделка, получившая 16 августа одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC), оценивается как минимум в восемь миллиардов долларов.

Для завершение сделки требуется, чтобы ее еще одобрили европейские финансовые регуляторы — NYSE Euronext владеет и европейскими биржами. Одобрение Еврокомиссии эта сделка получили в июне.

Впервые о намерении ICE приобрести NYSE Euronext было объявлено в декабре 2012 года. По условиям сделки, сообщалось тогда, держатели акций NYSE Euronext смогут обменять их на акции ICE по курсу 4:1, либо получить денежную компенсацию в размере 33,12 доллара. Также предусмотрен комбинированный вариант, по которому акционеры NYSE Euronext получают за каждую свою акцию 11,27 доллара и 1/6 акции ICE.

По состоянию на декабрь 2012 года, сумма сделки, исходя из котировок акций ICE на тот момент, оценивалась в восемь миллиардов долларов. С того момента акции ICE подорожали и, по состоянию на середину августа, сделка оценивается уже примерно в 10 миллиардов долларов, отмечает AP.

О планах продажи NYSE Euronext, образовавшейся в 2007 году в результате слияния Нью-Йоркской фондовой биржи и европейского оператора фондовых рынков Euronex, стало известно еще в 2008 году. Первоначально на NYSE Euronext претендовала немецкая Deutsche Boerse, предлагавшая 9,5 миллиарда долларов, однако ее заявку в апреле 2011 года перебило совместное предложение Nasdaq OMX и ICE, оценивших компанию в 11 миллиардов долларов.

Предложение Nasdaq OMX и ICE не устроило американские власти, после чего единственным претендентом на NYSE Euronext снова стала Deutsche Boerse. Однако в феврале 2012 года сделку с Deutsche Boerse не одобрили европейские власти.