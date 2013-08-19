Рынок Египта упал до максимума впервые за 4 месяца

Фондовый индекс Египта в воскресенье отметился максимальным падением за 4 месяца. Беспорядки в стране продолжаются, и в очередном столкновении погибло более 100 человек, передают Вести.ru.

Основной фондовый индикатор потерял за день 4%. На фоне массовых волнений в последние несколько дней в Египте уже закрылись некоторые крупные иностранные промышленные предприятия, да и по туристической индустрии нанесен серьезный удар.

Все это может еще более существенно осложнить экономическое состояние страны, которая сейчас и так держится на плаву только за счет помощи союзников из Персидского заливу. Рост безработицы в такой ситуации лишь усугубит социальную напряженность.

Некоторые экономисты даже высказывают опасение, что Египет может пойти по пути Алжира, где конфликт армии и исламистов в 1990-х гг. привел к затяжному вооруженному противостоянию.

Так или иначе, пока египетский фондовый рынок все еще на 19% выше июньского минимума. Инвесторы играли на повышение в надежде, что свержение президента Мухаммеда Мурси позволит стране приобрести более эффективное правительство. Однако пока эти надежды не оправдываются, и у участников рынка достаточно поводов поиграть на понижение.

По соседству, в Саудовской Аравии, фондовый индекс поднялся на 0,3% и достиг нового максимума за 59 месяцев. С начала года прирост составил уже 20%.

В Объединенных Арабских Эмиратах индекс снизился на 0,2%, но падение не существенно, особенно учитывая тот факт, что с начала года индикатор прибавил уже 61,9%.

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