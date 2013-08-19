Лидерами рынка ОВГЗ стали "Ощадбанк", "Сбербанк России" и "Укрэксимбанк"

В тройку лидеров рэнкинга по объему сделок на биржевом и внебиржевом рынках облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) по итогам второго квартала 2013 года вошли "Ощадбанк", "Сбербанк России" и "Укрэксимбанк".

Об этом говорится в опубликованных агентством Cbonds и Ассоциацией «Украинские фондовые торговцы» (АУФТ) рэнкингах торговцев ценными бумагами – операторов рынка ОВГЗ.

При этом первое место в рэнкинге занял поднявшийся на одну позицию «Ощадбанк» с рыночной долей 15,58%, на втором месте «Сбербанк России (Украина)» (9%), на третьем – «Укрэксимбанк» (6,45%).

В рэнкингах также отмечается ощутимое снижение уровня консолидации рынка – доля Топ-10 торговцев снизилась до 63,88% от общего объема сделок с ОВГЗ (в І квартале – 84,36%). «Вполне понятно, почему в рэнкингах по объемам торгов лидируют крупнейшие, в т.ч. государственные банки – ведь они фактически выполняют функцию центров ликвидности, на позиционирование в качестве которых претендуют иные субъекты биржевой инфраструктуры», – отметил глава совета АУФТ Сергей Антонов.

В рэнкинге торговцев по количеству сделок, заключенных на биржевом и внебиржевом рынках, также произошли достаточно ощутимые изменения. Компания "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) сохранила за собой первое место (доля рынка – 16,76%), а на второе и третье место поднялись торговцы «Центральный брокер» и «Фондовый актив» с долями рынка 13,72% и 9,03% соответственно. Совокупная доля Топ-10 торговцев составила 73,54% по сравнению с 69,66% в 1-м квартале 2013 года. Заметные изменения среди лидеров по количеству биржевых сделок, очевидно, связаны с внедрением технологий неттинга и дополнительного обеспечения.

Как сообщали в АУФТ со ссылкой на НКЦБФР, на фондовых биржах Украины в первом полугодии заключено договоров с ОВГЗ на сумму свыше 140 млрд грн (75% общего объема выполненных договоров), что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

Увеличилось значение биржевого сегмента вторичного рынка ОВГЗ, по сравнению с предыдущим кварталом количество биржевых договоров во ІІ квартале т.г. выросло в 2,3 раза (до 3095 с 1331), внебиржевых – сократилось на 8% (до 709 с 770), сделок РЕПО – в 3,6 раза (до 172 с 48). Таким образом, доля биржевых договоров в общем количестве сделок с ОВГЗ на вторичном рынке выросла с 61,9% в 1-м квартале до 77,8% во 2-м квартале текущего года.