Украинский фондовый рынок начал неделю со снижения - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:31 на торгах в понедельник, 19 августа, снизился на 0,51% - до 870,36 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Лидером снижения среди индексных ценных бумаг стали акции "Донбассэнерго" (-1,37%) и Енакиевского метзавода (-1,10%).

Объем торгов на фондовом рынке составил 2,9 млн грн при общем объеме торгов в 6 млн грн.

На европейских фондовых рынках в понедельник также наблюдается негативная динамика. Британский индекс FTSE 100 на торгах снизился на 0,28%, немецкий DAX - на 0,44%.