Объем торгов на Украинской бирже за неделю упал на 60%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 12 по 16 августа упал на 59,5% - до 97 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 15,6 млн грн (17,5 тыс. контрактов), а количество сделок уменьшилось на 40,3% и достигло значения 3 406.

Объем торгов ценными бумагами за неделю снизился на 62,2% и составил 81,5 млн грн (из них объем торгов акциями — 77,7 млн грн), а количество сделок, заключенных на бирже за неделю, составило 6 567.

По состоянию на 15 августа 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 32 млн грн и ценные бумаги на сумму 600,4 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 12 по 16 августа 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на −1,00% с 883,71до 874,83пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Мотор Сич", влияние которых составило −3,47 индексных пункта, ПАО "Райффайзен Банк Аваль" (-1,72) и ПАО "МК Азовсталь" (-1,48).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 2,4 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" — 1 млн грн, далее следует "Укрнафта" — 1 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 17,7%, 8,1% и 7,8% соответственно.

Справка УНИАН. Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 5 по 9 августа вырос на 76,57% и составил 240 млн грн. Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи составил 24,4 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю вырос на 86,35% и составил 215,6 млн грн.