Индексы Украинской биржи и ПФТС завершили понедельник снижением

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 19 августа, понизился на 0,37% – до 871,55 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,8 млн грн, на срочном рынке – 4,5 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции Енакиевского металлургического завода (-1,02%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,58% – до 305,82 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 612 млн грн.