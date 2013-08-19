На рынки акций по-прежнему давит финансовая политика в США - эксперт

Давление на рынки акций по-прежнему оказывает ожидаемое сокращение программы количественного смягчения Федеральным резервом США.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она отметила, что украинский фондовый рынок начал неделю снижением на фоне негатива из-за рубежа. На европейских площадках в понедельник преобладали продажи, американские биржи к закрытию отечественной сессии вышли в небольшой плюс.

По словам Лаврик, учитывая публикацию позитивных макроэкономических данных на протяжении последнего времени, большинство инвесторов считают, что ФРС пойдет на сокращение программы QE уже на сентябрьском заседании регулятора. «В среду будет опубликован протокол FOMC, который должен пролить свет на ситуацию. Протокол выйдет уже после закрытия сессии на Украинской биржи, поэтому участники отечественных торгов смогут отыграть весь негатив или позитив только в четверг», - полагает аналитик.

Она добавила, что на фоне ожидаемого сокращения объема выкупа активов американским центробанком наблюдается рост доходности долговых суверенных бумаг. Это повышает привлекательность инвестирования в бонды и инспирирует отток средств с рынков акций.

По мнению аналитика, в понедельник значимая для рынков статистика не публиковалась. «В целом неделя обещает быть довольно скучной ввиду скудного новостного фона, динамика рынков будет определяться главным образом спекулятивными факторами. Повысить волатильность торгов под конец недели может конференция в Джексон-Хоуле, на которой выступит один из потенциальных преемников Бена Бернанке на посту главы ФРС - Джанет Йеллен», - прогнозирует Лаврик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 19 августа, понизился на 0,37% – до 871,55 пункта. Общий объем торгов составил 25,3 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,58% – до 305,82 пункта. Общий объем торгов составил 612 млн грн.