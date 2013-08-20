Фондовый рынок США обыграл развивающийся, перетянув миллиарды долларов инвестиций - СМИ

Фондовый рынок США обыграл развивающиеся рынки по всем статьям, перетянув к себе миллиарды долларов инвестиционных потоков и демонстрируя существенно более низкую волатильность, чем рынки стран БРИК и их коллеги, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

По расчетам агентства, приток средств в биржевые фонды (ETF) американских акций составил в этом году 95 млрд долл., а отток из биржевых фондов развивающихся рынков — 8,4 млрд долл. Отношение капитализации к прибыли компаний, входящих в индекс S&P500, составляет 16 против 9,4 для компаний из индекса MSCI Emerging Markets (для последних этот показатель близок к минимальным значениям 2009 г.).

Переток средств стабилизировал ситуацию на американском рынке (30-дневное изменение для S&P500 упало в этом году на 29%), а на развивающихся усилилась волатильность (для MSCI EM аналогичный показатель вырос на 83%).

Приток в биржевые фонды американских акций наблюдается ежемесячно с прошлого ноября, отток из фондов акций развивающихся рынков зафиксирован в течение пяти из последних шести месяцев и по итогам года может оказаться рекордным с 2000 г., когда Bloomberg стало собирать соответствующую информацию.

Во II квартале впервые одновременно упали и акции, и облигации, и валюты стран БРИК: индекс MSCI BRIC снизился тогда на 12%, валюты четырех стран против доллара упали на 4,1%, гособлигации потеряли 0,6%.

Справка УНИАН. БРИКС - группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. До 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года с этого времени группа стала носить название BRICS. По мнению экспертов, к 2050 году суммарно экономики стран группы по размеру превысят суммарный размер экономик самых богатых стран мира (Большой восьмёрки).