НКЦБФР утвердила порядок определения биржевого курса ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 13 августа утвердила Порядок определения биржевого курса ценных бумаг, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

По словам и.о. директора департамента регулирования деятельности торговцев ценными бумагами и фондовых бирж НКЦБФР Ирины Устенко, документ определяет условия, требования и порядок расчета биржевого курса ценной бумаги. Устенко отметила, что биржевой курс ценной бумаги, рассчитанный в соответствии с требованиями Порядка, может быть использован с целью определения ставки особого налога на операции по отчуждению такой ценной бумаги по биржевым контрактам (договорам) в течение 60 календарных дней с даты последнего определения биржевого курса.

Как отметили в комиссии, порядок определения биржевого курса ценной бумаги был согласован с заинтересованными в его разработке и принятии государственными ведомствами, в частности, с Министерством финансов Украины и Министерством доходов и сборов Украины.

На данный момент документ направлен в Минюст для прохождения процедуры государственной регистрации.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) будет обнародовать биржевой курс и последнюю текущую цену ценных бумаг в своей системе раскрытия информации (http://stockmarket.gov.ua/).

Речь идет о размещении в базе данных информации о биржевом курсе и цене ценных бумаг, котирующихся на всех без исключения действующих в Украине фондовых биржах.

Как отметили в НКЦБФР, указанные изменения были разработаны в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины относительно дальнейшего усовершенствования администрирования налогов и сборов.