Мировые фондовые индексы закрылись снижением на ожиданиях отчета ФРС США - эксперты

Большинство мировых фондовых индексов закрыли торговую сессию в понедельник, 19 августа, снижением в связи с неоднозначными ожиданиями от публикации в эту среду протокола июльского заседания ФРС США, который должен стать индикатором того, готов ли банковский регулятор сокращать программу выкупа облигаций в ближайшее время.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Eavex Capital, которым располагает УНИАН.

Как отмечается в отчете, ключевой американский индекс S&P500 вчера просел на 0,6%. На европейских биржевых площадках также наблюдалась коррекция. Как отмечают аналитики, такой негативный фон спровоцировал снижение и на украинском рынке акций. Индекс Украинской биржи потерял 0,4%, остановившись на отметке 871 пункт. Из голубых фишек явные потери были по акциям «Енакиевского метзавода» и «Райффайзен Банка Аваль», котировки которых опустились на 1% и 0,7% соответственно. Лучше рынка выглядели бумаги «Укрсоцбанка» с результатом +0,4%. Сентябрьские фьючерсные контракты продолжают торговаться с положительным спредом в 10 пунктов к базовому активу.

Как отмечается в отчете, сегодня, 20 августа, в первой половине дня торги в Европе и России проходят под диктовку распродаж, немецкий индекс DAX и российский RTS теряют более 1%.