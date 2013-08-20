Группа СКМ продала «Украинский аптечный холдинг»

Крупнейшая холдинговая компания Украины - группа СКМ (г. Донецк) завершила сделку по продаже 100% акций «Украинского аптечного холдинга».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКМ.

«Сумма и другие параметры сделки не разглашаются», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в начале июля текущего года СКМ заявила о продаже входящего в ее структуру «Украинского аптечного холдинга» в связи с потерей интереса к фармацевтической отрасли.

Как отмечают в компании, СКМ доволен проектом и условиями сделки.

Справка УНИАН. «Украинский аптечный холдинг» был образован в начале 2009 года на основе сети аптек, которая с 2004 года работает под брендом «Здравица» и состоит из более чем 30 фармамаркетов и классических аптек.

На сегодняшний день «Украинский аптечный холдинг» владеет и управляет сетями аптек из более чем 200 фармамаркетов, аптек, аптечных киосков и аптечных пунктов; развивает направление мелкооптовой торговли медикаментами.

В группу СКМ входят горно-металлургический холдинг «Метинвест» и энергохолдинг ДТЭК, банк ПУМБ и «Ренессанс-Капитал», страховые компании АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, медиагруппа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа».

В числе активов группы также «ЭСТА Холдинг» (недвижимость), «Украинский ритейл» (розничная торговля), UMG (добыча глин), «Параллель» (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест» и другие.

100% акций компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.