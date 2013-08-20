Минэнергоугля сконцентрировало 100% акций Одесской ТЭЦ

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины сконцентрировало 99,99% акций Одесской теплоэлектроцентрали.

Об этом говорится в сообщении Одесской ТЭЦ в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №1106 от 28 ноября 2012 года обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передать в управление Министерству энергетики и угольной промышленности 100% акций ПАО "Херсонская ТЭЦ" и ПАО "Одесская ТЭЦ".

Ранее ФГИУ планировал продать 100% акций ПАО "Одесская ТЭЦ".

Одесская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Одессы.