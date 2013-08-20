Нацкомиссия внесла изменения в функционирование фондовых бирж

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на своем заседании 13 августа внесла изменения в Положение о функционировании фондовых бирж, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

В частности, как отметили в пресс-службе, расширен перечень случаев, когда выполнение биржевых контрактов на фондовой бирже осуществляется без соблюдения требования «поставка ценных бумаг против оплаты», перечень порядков, которые могут содержать правила биржи, а также предусмотрены требования по осуществлению фондовой биржей клиринга и расчетов по договорам относительно финансовых инструментов (кроме ценных бумаг).

Также данным регуляторным актом изъято из Положения приложение, в котором была изложена процедура определения биржевого курса ценной бумаги, в связи с утверждением комиссией соответствующего Порядка в виде отдельного нормативно-правового акта.

Как сообщал УНИАН, НКЦБФР на своем заседании 13 августа также утвердила Порядок определения биржевого курса ценных бумаг, который определяет условия, требования и порядок расчета биржевого курса ценной бумаги.