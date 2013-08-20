Индекс Украинской биржи понизился на 0,25%, индекс ПФТС – на 0,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 20 августа, понизился на 0,25% – до 869,36 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 23,7 млн грн, на срочном рынке – 3,4 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Райффайзен Банка Аваль» (-0,90%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,18% – до 305,28 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 525,5 млн грн.