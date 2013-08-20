Украинский фондовый рынок продолжает демонстрировать негативную динамику - эксперт

Украинский фондовый рынок во вторник, 20 августа, снова продемонстрировал негативную динамику.

Так прокомментировала УНИАН ситуацию на рынке ценных бумаг аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, европейские площадки во вторник вновь снижались, отыгрывая ожидаемое сокращение программы количественного смягчения в США. «Сейчас объем выкупа активов американским Федрезервом составляет 85 млрд долл. в месяц. Более 60% экономистов склоняются к тому, что ФРС предпримет данный шаг уже 17-18 сентября, когда состоится заседание регулятора», - напомнила аналитик.

В то же время, отметила Лаврик, американские биржи начали сегодняшнюю сессию умеренным повышением. Из статистики во вторник вышли данные по индексу деловой активности ФРБ Чикаго в июле. «Показатель оказался немногим хуже прогнозов, однако его влияние на рынки традиционно малозначимо», - объяснила аналитик.

По словам Лаврик, завтра на настроения трейдеров повлияют статданные по продажам домов в США, которые, как ожидается, будут носить нейтральный характер. Помимо этого, выйдут столь важные для рынков минутки FOMC. «После публикации протокола станет ясно, сколько руководителей федеральных резервных банков поддерживают идею ужесточения монетарной политики в США», - подчеркнула аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 20 августа, упал на 0,25% – до 869,36 пункта. Общий объем торгов составил 27,2 млн грн.

Индекс ПФТС понизился на 0,18% – до 305,28 пункта. Общий объем торгов составил 525,5 млн грн.