"Донбассэнерго" продали "Энергоинвест Холдингу" за 719 млн грн

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал "Энергоинвест Холдинг" (Донецк) победителем приватизационного конкурса по продаже 60,773% госпакета акций "Донбассэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 21 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донбассэнерго" - "Энергоинвест Холдинг" и компании "ТехНова" (Киев) - было проведено 12-шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн 410 тыс. грн, в результате чего "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены (начальная стоимость государственного пакета акций "Донбассэнерго" составляла 641 млн грн).

Как сообщал УНИАН, всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 60,77% «Донбассэнерго», назначенном Фондом госимущества на 21 августа, подали заявки две компании.

В соответствии с электронной системой раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, собственником «Энергоинвест Холдинга» является компания Energoinvest Holding B.V. (Амстердам, Нидерланды).

В качестве специализации компании указана «неспециализированная оптовая торговля, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность холдинговых компаний». Уставный капитал компании составляет 150 млн грн. Общество зарегистрировано 20 июня т.г. Ранее (до 8 августа т.г.) собственником компании являлось ООО «Краснолиманская». Учредителем данного ООО украинские СМИ называют депутата от Партии регионов Игоря Гуменюка.

На сегодняшний день второй участник конкурса - группа "ТехНова" (Киев) контролирует три ТЭЦ в Черкассах, Чернигове и Сумах.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 11 июля утвердил стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.