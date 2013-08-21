Новый собственник "Донбассэнерго" сможет эффективнее лоббировать интересы компании – эксперт

Приватизация энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" положительно повлияет на ее развитие, поскольку новый частный собственник сможет более эффективно лоббировать интересы компании в органах власти, а также договариваться о более выгодной цене топлива с частными поставщиками.

Так прокомментировал УНИАН результаты сегодняшнего приватизационного конкурса по продаже 60,773% акций "Донбассэнерго" старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

По его словам, в частности, новому собственнику будет легче обеспечить существенные потребности компании в капитальных инвестициях, как это было в случае с "Днепроэнерго" и "Западэнерго" после их приобретения ДТЭК.

"Хотя приватизация не имеет немедленного положительного эффекта для миноритарных акционеров, например, в отношении возможности представить свои акции к выкупу, высокая оценка стоимости по сравнению с текущей рыночной ценой должна как минимум поддержать котировки акций компании", - отметил Саква.

По оценке эксперта, исходя из цены аукциона, рыночная капитализация "Донбассэнерго" составила 145 млн долл., или 6,14 долл./акция.

Как сообщал УНИАН, в ходе состоявшихся сегодня, 21 августа, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета "Донбассэнерго" - "Энергоинвест Холдинг" и компании "ТехНова" (Киев) - было проведено 12-шаговое повышение цены с размером одного шага в 6 млн 410 тыс. грн, в результате чего "Энергоинвест Холдинг" предложил за 60,773% акций "Донбассэнерго" наивысшую цену в 718 млн 920 тыс. грн, что на 77,9 млн грн больше его начальной цены (641 млн грн).

Позднее пресс-служба компании "Энергоинвест Холдинг" распространила сообщение, согласно которому бизнесмен Игорь Гуменюк является мажоритарным акционером Energoinvest Holding B.V., которой принадлежат 91% акций компании «Энергоинвест Холдинг».

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины 11 июля утвердил стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Согласно распоряжению Кабинета министров, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получило по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.