Dragon Capital выкупил 50,5% акций Henryland Group

Компания Dragon Capital Investments Ltd (Кипр), входящая в Dragon Capital Group, выкупила у East Capital 50,45% акций Henryland Group Ltd (Британские Виргинские о-ва) за 13,77 млн долл.

Об этом сообщила компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE) в среду.

Как говорится в сообщении, Dragon Capital после завершения сделки владеет 62% акций Henryland, владеющей в Украине тремя действующими торговыми центрами.

Как сообщал УНИАН, 8 августа АМКУ разрешил Dragon Capital получить прямой контроль над фондом Henryland Group Limited.

В июле 2007 года Dragon Capital приобрел 38% уставного капитала Henryland за 12 млн долл.

Справка УНИАН. Инвестиционная компания Dragon Capital основана в 2000 году в Киеве и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами.

Компания Dragon Ukrainian Properties & Development PLC (DUPD) была создана инвестиционной компанией Dragon Capital в феврале 2007 года с целью инвестирования в проекты коммерческой и жилой недвижимости в Украине.