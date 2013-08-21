Индекс Украинской биржи снизился на 0,99%, индекс ПФТС – на 0,33%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 августа, снизился на 0,99% – до 860,78 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,2 млн грн, на срочном рынке – 1,9 млн грн.

Лидерами понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сич» (-1,82%) и «Донбассэнерго» (-1,77%).

Индекс ПФТС по итогам торгов понизился на 0,33% – до 304,26 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 261,4 млн грн.