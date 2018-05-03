Приватизация «Донбассэнерго» - реальность или сказка?

У середу, 21 серпня, відбулась одна з найбільш знакових у цьому році подій у сфері приватизації - конкурс з продажу контрольного(!) пакету акцій енергогенеруючої компанії «Донбасенерго». У ньому прийняли участь всього дві компанії – донецька «Енергоінвест Холдинг» і київська «ТехНова». Початкова ціна держпакету акцій була встановлена на рівні 641 млн грн, але в ході приватизаційного аукціону вона зросла на 77,9 млн грн - до 718,9 млн грн. Саме цю, як виявилося найвищу ціну, запропонував мало кому відомий «Енергоінвест Холдинг».

Чи могла б ціна за даний пакет бути вищою? Очевидно могла б, за умови, що в даному конкурсі прийняла би участь більша кількість претендентів на покупку. Проте складається враження, що Кабінет міністрів якраз все зробив для того, аби кількість учасників була мінімальною. Так, згідно з затвердженими урядом умовами, потенційні покупці для участі у конкурсі повинні були протягом останніх трьох років поставляти на оптовий енергоринок України мінімум 15% від обсягів виробництва «Донбасенерго», або видобувати на території країни не менше 15% вживаного підприємством вугілля. Такими вимогами фактично відсікалися іноземні інвестори, які б могли скласти суттєву конкуренцію вітчизняним покупцям. Звичайно, і від уряду, і від керівництва Фонду держмайна хотілося б почути пояснення: такі обмежувальні умови - якась нова концепція української приватизації, чи, скоріше, виключення? А якщо виключення, то чим воно було зумовлене?

Проте даний конкурс «розлякав» не лише іноземних інвесторів, а й вітчизняних. Так, чомусь скромно «відійшов в сторону» один з найбільш прогнозованих покупців активу – ахметівський ДПЕК. Відмовились від участі в приватизації й інші українські компанії - Шахта ім. Засядька, Coal Energy.

Як наслідок, у конкурсі взяли участь дві компанії. Програла київська «ТехНова», що контролює три ТЕЦ у Черкасах, Чернігові і Сумах і яку пов’язують з екс-народним депутатом Анатолієм Шкрібляком. До речі, її представники вже заявили, що вважають даний приватизаційний аукціон чесним. «Конкурс відбувався у рамках, передбачених законодавством. Все було чесно. У наших опонентів грошей виявилося більше», - заявив УНІАН представник компанії.

Маловідомий переможець з донецьким корінням

Переможцем конкурсу виявилась компанія з Донецька «Енергоінвест Холдинг». До речі, те, що вона майже нікому не відома, не є дивиною – її зареєстрували лише 20 червня цього року. Але з того часу компанія встигла поміняти формального власника – якщо до 8 серпня акціями володіло ТОВ «Краснолиманське», то після - Energoinvest Holding з Нідерландів. Проте реальний власник компанії очевидно не мінявся. Одним з засновників ТОВ «Краснолиманське» є Ігор Гуменюк - досить відомий донецький бізнесмен (тут принагідно нагадати, що він очолював концерн «АРС», назва якого, нібито за легендою, розшифровується як «Алік, Рінат і Самсон»), був народним депутатом від правлячої нині Партії регіонів. Майже одразу після продажу «Донбасенерго» він заявив, що є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding. Таким чином, саме цей представник донецької бізнес-еліти на сьогодні, за його ж словами, є повноправним власником контрольного ще недавно державного пакету акцій «Донбасенерго».

Звичайно, ТОВ «Краснолиманське», що працює на базі однієї з найбільших шахт країни «Краснолиманської» - це потужний актив, проте в умовах жорсткої структуризації вітчизняного бізнесу, в тому числі й встановлення неписаних правил, хто і на який шмат приватизаційного пирога може претендувати, перемога «Енергоінвест Холдингу» в конкурсі по придбанню такого енергоактиву як «Донбасенерго» видається трохи не казковою. І подальші події чомусь лише підсилюють це враження. На жаль, залишається не зовсім ясно, а що планує робити з цим активом без сумніву авторитетний у своєму краї бізнесмен, а також, чиї саме кошти будуть залучені для інвестування у «Донбасенерго». «Ми дуже задоволені, що перемогли в конкурсі. Звичайно, розвиватиметься (енергетичний бізнес компанії – ред..)», - ось і все, що заявив голова наглядової ради «Енергоінвест Холдингу» Євген Опехайленко.

З огляду на вище сказане можна припустити, що події розвиватимуться по сценарію, подібному ще однієї знакової приватизації недавнього минулого, а саме: продажу українського державного телекомунікаційного гіганту – «Укртелекому». Він спочатку був придбаний українською «донькою» австрійського концерну EPIC, але через деякий час перепроданий українській корпорації СКМ.

Андрій Гарасим (УНІАН)