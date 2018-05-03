Приватизация «Донбассэнерго» - реальность или сказка?
21 августа состоялось одно из самых знаковых в этом году событий в сфере приватизации - конкурс по продаже контрольного пакета акций «Донбассэнерго». Его победителем стал мало кому известный донецкий «Энергоинвест Холдинг». Но можно предположить, что далее события будут развиваться по сценарию, подобному продажи «Укртелекома». Он сначала был приобретен украинской «дочкой» австрийского концерна EPIC, но через некоторое время перепродан корпорации СКМ.
У середу, 21 серпня, відбулась одна з найбільш знакових у цьому році подій у сфері приватизації - конкурс з продажу контрольного(!) пакету акцій енергогенеруючої компанії «Донбасенерго». У ньому прийняли участь всього дві компанії – донецька «Енергоінвест Холдинг» і київська «ТехНова». Початкова ціна держпакету акцій була встановлена на рівні 641 млн грн, але в ході приватизаційного аукціону вона зросла на 77,9 млн грн - до 718,9 млн грн. Саме цю, як виявилося найвищу ціну, запропонував мало кому відомий «Енергоінвест Холдинг».
Чи могла б ціна за даний пакет бути вищою? Очевидно могла б, за умови, що в даному конкурсі прийняла би участь більша кількість претендентів на покупку. Проте складається враження, що Кабінет міністрів якраз все зробив для того, аби кількість учасників була мінімальною. Так, згідно з затвердженими урядом умовами, потенційні покупці для участі у конкурсі повинні були протягом останніх трьох років поставляти на оптовий енергоринок України мінімум 15% від обсягів виробництва «Донбасенерго», або видобувати на території країни не менше 15% вживаного підприємством вугілля. Такими вимогами фактично відсікалися іноземні інвестори, які б могли скласти суттєву конкуренцію вітчизняним покупцям. Звичайно, і від уряду, і від керівництва Фонду держмайна хотілося б почути пояснення: такі обмежувальні умови - якась нова концепція української приватизації, чи, скоріше, виключення? А якщо виключення, то чим воно було зумовлене?
Проте даний конкурс «розлякав» не лише іноземних інвесторів, а й вітчизняних. Так, чомусь скромно «відійшов в сторону» один з найбільш прогнозованих покупців активу – ахметівський ДПЕК. Відмовились від участі в приватизації й інші українські компанії - Шахта ім. Засядька, Coal Energy.
Як наслідок, у конкурсі взяли участь дві компанії. Програла київська «ТехНова», що контролює три ТЕЦ у Черкасах, Чернігові і Сумах і яку пов’язують з екс-народним депутатом Анатолієм Шкрібляком. До речі, її представники вже заявили, що вважають даний приватизаційний аукціон чесним. «Конкурс відбувався у рамках, передбачених законодавством. Все було чесно. У наших опонентів грошей виявилося більше», - заявив УНІАН представник компанії.
Маловідомий переможець з донецьким корінням
Переможцем конкурсу виявилась компанія з Донецька «Енергоінвест Холдинг». До речі, те, що вона майже нікому не відома, не є дивиною – її зареєстрували лише 20 червня цього року. Але з того часу компанія встигла поміняти формального власника – якщо до 8 серпня акціями володіло ТОВ «Краснолиманське», то після - Energoinvest Holding з Нідерландів. Проте реальний власник компанії очевидно не мінявся. Одним з засновників ТОВ «Краснолиманське» є Ігор Гуменюк - досить відомий донецький бізнесмен (тут принагідно нагадати, що він очолював концерн «АРС», назва якого, нібито за легендою, розшифровується як «Алік, Рінат і Самсон»), був народним депутатом від правлячої нині Партії регіонів. Майже одразу після продажу «Донбасенерго» він заявив, що є мажоритарним акціонером Energoinvest Holding. Таким чином, саме цей представник донецької бізнес-еліти на сьогодні, за його ж словами, є повноправним власником контрольного ще недавно державного пакету акцій «Донбасенерго».
Звичайно, ТОВ «Краснолиманське», що працює на базі однієї з найбільших шахт країни «Краснолиманської» - це потужний актив, проте в умовах жорсткої структуризації вітчизняного бізнесу, в тому числі й встановлення неписаних правил, хто і на який шмат приватизаційного пирога може претендувати, перемога «Енергоінвест Холдингу» в конкурсі по придбанню такого енергоактиву як «Донбасенерго» видається трохи не казковою. І подальші події чомусь лише підсилюють це враження. На жаль, залишається не зовсім ясно, а що планує робити з цим активом без сумніву авторитетний у своєму краї бізнесмен, а також, чиї саме кошти будуть залучені для інвестування у «Донбасенерго». «Ми дуже задоволені, що перемогли в конкурсі. Звичайно, розвиватиметься (енергетичний бізнес компанії – ред..)», - ось і все, що заявив голова наглядової ради «Енергоінвест Холдингу» Євген Опехайленко.
З огляду на вище сказане можна припустити, що події розвиватимуться по сценарію, подібному ще однієї знакової приватизації недавнього минулого, а саме: продажу українського державного телекомунікаційного гіганту – «Укртелекому». Він спочатку був придбаний українською «донькою» австрійського концерну EPIC, але через деякий час перепроданий українській корпорації СКМ.
Андрій Гарасим (УНІАН)