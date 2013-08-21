Эксперт: приватизация «Донбассэнерго» - примечательное событие для украинского рынка акций

Приватизация 60,8% акций «Донбассэнерго» стала примечательным событием для украинского рынка акций в среду, 21 августа.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он напомнил, что победу в конкурсе одержала донецкая компания «Энергоинвест Холдинг», предложившая за указанный пакет 718,9 млн грн, что почти на 78 млн грн выше стартовой цены продажи. «Сейчас «Донбассэнерго» является аутсайдером в секторе по финансовым показателям ввиду высокого расхода топлива на генерацию из-за морального и физического износа мощностей», - сообщил аналитик.

По его мнению, «частный капитал сможет обеспечить финансирование столь необходимой программы модернизации и реконструкции энергоблоков и, в конечном счете, сократить удельный расход топлива, повысить маневренность блоков, а также обеспечить более высокий уровень надежности оборудования».

Кушнарев подчеркнул, что цена продажи госпакета «Донбассэнерго» в 2 раза превышает рыночные котировки, однако сейчас все ликвидные эмитенты, в том числе и энергетики, существенно недооценены ввиду общей стагнации украинского фондового рынка. «В целом же цена продажи является адекватной и соответствует справедливой стоимости. Так, стоимость продажи Донбассэнерго соответствует мультипликатору EV/Ebitda на уровне 4,6 (по итогам 2012 года), что для текущего состояния рынка является хорошим показателем», - считает он.

Как отметил аналитик, украинский фондовый рынок в среду, 21 августа, демонстрировал нисходящую динамику. Наихудшие результаты в составе индексной корзины Украинской биржи показали акции «Мотор Сичи», подешевевшие на 1,82%.

По мнению Кушнарева, «факторы для рыночного роста в среду отсутствовали. День был скуден на макроэкономическую статистику. На зарубежных площадках преобладали негативные настроения».

Аналитик полагает, что основное внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на теме дальнейших действий Федрезерва США в области экономического стимулирования.

«Судя по рыночным настроениям, большинство игроков склоняются к тому, что осенью ФРС начнет сокращать объемы QE3. Основанием для этого служат улучшения, наблюдаемые на рынке труда США, и рост инфляции. Соотношение сил между сторонниками и противниками продолжения программы количественного смягчения отразит публикация протокола заседания FOMC, намеченная на вечер среды», - добавил Кушнарев.

По его словам, сильные данные по американскому рынку недвижимости не смогли оказать поддержки биржевым котировкам в среду. Как стало известно, продажи домов на вторичном рынке жилья США в июле подскочили на 6,5% до 5,39 млн в пересчете на годовой показатель, тогда как аналитики прогнозировали рост продаж только на 1,4%. «Любая статистика, превосходящая экспертные ожидания, сейчас трактуется как дополнительный аргумент в пользу сворачивания QE3 и играет на руку продавцам», - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 21 августа, снизился на 0,99% – до 860,78 пункта. Общий объем торгов составил 30,2 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов опустился на 0,33% – до 304,26 пункта. Общий объем торгов составил 261,4 млн грн.