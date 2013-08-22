Акции Hewlett-Packard рухнули после финотчета компании

Hewlett-Packard сообщила о получении в III квартале прибыли в размере 1,39 млрд долл., или 71 цента на акцию, по сравнению с убытком в 8,86 млрд долл. годом ранее, сообщают Вести.ru.

Операционная прибыль составила 86 центов на акцию, что оказалось чуть хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали 87 центов на акцию. Выручка Hewlett-Packard упала до 27,2 млрд долл. по сравнению с 29,7 млрд. долл.

В ходе основной сессии акции компании снизились на 1,8%, а уже после публикации финансовых результатов бумаги на продленной сессии рухнули на 5%, причем объемы торгов были весьма существенными.

Не вдохновили инвесторов и позитивные прогнозы руководства на конец года. Впрочем, менеджмент компании достаточно высоко оценивает результаты работы.

"Мы уже видим значительное улучшение нашей деятельности, и я считаю, что восстановление идет в правильном направлении", - заявил глава HP Мег Уитмен.

Для улучшения качества работы компания также решила провести изменения в руководстве. Так, руководитель по развитию Дэйв Донателли будет теперь занимать руководящую должность в отделе технологических разработок, главный операционный директор Билл Вегте станет исполнительным вице-президентом, а маркетингом и коммуникациями займется Генри Гомес, в настоящее время возглавляющий отдел по связям с общественностью.