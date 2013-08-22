Доходности облигаций США обновили максимум за 2 года

Доходности американских десятилетних облигаций в четверг обновили максимум за два года. Трейдеры отреагировали на публикацию протокола заседания ФРС продажей treasuries, сообщают Вести.ru.

Сами "минутки" оказались весьма неоднозначными. С одной стороны, практически все члены Комитета по открытому рынку выступают за сокращение программы выкупа активов, с другой - ясности относительно сроков пока нет.

К тому же в ходе июльского заседания Федрезерва обсуждался вопрос изменения целевого показателя по безработице в сторону понижения. Если ФРС пойдет на такой шаг, то это, по сути, может означать, что ставки будут сохраняться низкими достаточно длительное время, даже несмотря на сокращение или полное сворачивание QE.

Так или иначе, трейдеры пока играют на повышение ставок. Доходность облигаций США в азиатскую сессию достигла максимума на отметке 2,9310%.

Причем восходящая динамика продолжает усиливаться. Справедливости ради, отметим, что объемы торгов на спот рынке невелики. Фонды играют на понижении цен облигаций через фьючерсный рынок, что вызывает движение на споте.

Стоит обратить особое внимание на динамику торгов в ходе американской сессии, так как настроения могут в корне измениться, особенно учитывая тот факт, что в последние дни основные продажи treasuries идут из Азии.