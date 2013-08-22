Twitter может разместить акции на бирже

Американский сервис микроблогов Twitter может провести размещение акций на бирже в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщила сегодня газета "Нью-Йорк пост", передает ИТАР-ТАСС.

По данным источников издания, руководство Twitter уже провело серию неформальных встреч с представителями крупнейших нью-йоркских инвестбанков в рамках подготовки к началу процедуры IPO. При этом, как отмечает "Нью-Йорк пост", генеральный директор "Твиттер" Дик Костоло и недавно назначенный финансовым директором Майк Гупта хотят, чтобы выход компании на биржу прошел в достаточно сдержанном режиме без ажиотажа со стороны инвесторов.

По всей видимости, считают специалисты издания, руководство Twitter не хочет повторить проблемное публичное размещение социальной сети Facebook в мае прошлого года. Тогда из-за огромного числа заявок на совершение сделок IPO сопровождалось техническими проблемами, а цена бумаг соцсети через несколько месяцев потеряла половину стоимости.

Как отмечает "Нью-Йорк пост", руководство Twitter признает, что компании предстоит еще поработать над монетизацией платформы. Именно по этой причине цена акций при размещении может быть достаточно низкой.

Социальная сеть Twitter, позволяющая пользователям отправлять короткие текстовые заметки, была создана в 2006 году. В настоящее время сервис объединяет более 500 млн пользователей по всему миру и входит в десятку наиболее посещаемых ресурсов в интернете. Стоимость компании оценивается в 10 млрд долларов.