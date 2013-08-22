Антимонопольный комитет разрешил «Эльдорадо» купить «Технополис»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании «Диеса», владеющей в Украине сетью магазинов электроники «Эльдорадо», приобрести долю в компании «Технополис-1», развивающую торговую сеть аудио-, видео-, бытовой техники и электроники «Технополис».

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно сообщению, приобретенный пакет акций обеспечит компании превышение 50% голосов в высшем органе управления «Технополис-1».

Данную сделку для УНИАН прокомментировал руководитель департамента стратегического консалтинга компании «Украинская торговая гильдия» (УТГ) Виктор Оборский. «Эта продажа была скорее вынужденной. Она состоялась в не лучшее для рынка электроники время – сейчас он в упадке. Если раньше те же гипермаркеты электроники имели по 3 тыс. кв. м площади, то сейчас самый большой из магазинов электроники – это порядка 1,5 тыс. кв. м. То есть идет сокращение форматов. Это сокращение происходит под давлением онлайн-торговли электроникой, которая наращивает свои позиции», - сказал эксперт.

По его прогнозам, тенденция к уменьшению форматов магазинов торговли электроникой в ближайшем будущем сохранится. «Рынок испытывает трудности в своем развитии, поэтому происходит его укрупнение. Более сильные компании поглощают слабые. И я думаю, что форматы будут и дальше сокращаться. Может быть, со временем мы перейдем к тому формату, который планирует развивать «Эльдорадо» в России – небольшие (площадью до 100 кв. м) пункты заказа-выдачи товаров», – добавил Оборский.

Отметим, что весной текущего года владельцем торговой сети «Эльдорадо» стал бизнесмен Виктор Полищук, которому принадлежит «Технополис». Сумма сделки, по мнению аналитиков и участников рынка, составила около 100 млн долл. Объединенная сеть будет развиваться под брендом «Эльдорадо» и станет второй крупнейшей в Украине по численности торговых точек после «Фокстрота».

Справка УНИАН. «Технополис» – сеть магазинов аудио-, видео-, бытовой техники и электроники в Украине. Компания основана в мае 2003 года. Торговая сеть объединяет в себе 65 магазинов в 36 городах Украины.

Компания «Эльдорадо» основана в 1994 году, занимается розничной торговлей в сфере бытовой техники и электроники.

В Украине первый магазин «Эльдорадо» был открыт в 1999 году в Киеве. Сеть объединяет 90 торговых точек в 46 городах страны.